Mbappe: İlk idolüm Zidane'dı

Kylian Mbappe çocukluğu boyunca en çok etkilendiği futbolcuları açıkladı.

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, en büyük idolünün Zinedine Zidane olduğunu söyledi.

Son üç yıldır futbol sahnesinde kendisini ispatlayan ve Messi - Ronaldo çağının ardından bu sporun en önemli yüzü olması beklenen Mbappe, çocukluğu boyunca üç isimden çok etkilendiğini açıkladı.

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'nın Dünya Kupası'nı kazandığı 1998'de dünyaya gelen Mbappe, "Çocukken en büyük idolüm Zidane'dı. Bir çocuksanız ve Fransızsanız idolünüz Zidane'dır. Ondan sonra 'yu çok seviyorum. Ona karşı futbol oynama şansına da eriştim. Sonra da Brezilyalı Ronaldo'yu çok beğeniyorum." şeklinde konuştu.

21 yaşındaki yıldız, futbol tarihine bu oyuncular gibi bir iz bırakmak istediğini sözlerine ekledi.

Kylian Mbappe bu sezon PSG formasıyla çıktığı 22 maçta 21 gol attı.