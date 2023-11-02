Arjantinli kaleci Emi Martinez'den Fransız süperstar Mbappe'ye büyük övgüler...

NE OLDU? Arjantinli kaleci, Buenos Aires'te 2022 Dünya Kupası galibiyetini kutlarken üstü açık bir otobüste tören sırasında elinde Mbappe'nin yüzü olan bir oyuncak bebek tutarken görülmüştü. Bu konunun ardından kendisini tartışmaların ortasında buldu.

Ayrıca, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı mağlup ettikten sonra takım arkadaşlarını soyunma odasında toplayıp birlikte "bir dakikalık saygı duruşu" diyerek "Ölen Mbappe için!" diye bağırdığı iddia edildi.

Ancak Martinez daha sonra tuhaflıklarını biraz eğlence olsun diye yaptığını belirtti ve Paris Saint-Germain'in yıldızına saygı duymaktan başka hiçbir şeyi olmadığı konusunda ısrar etti. Mbappe'nin Lionel Messi ve Erling Haaland'ın ardından üçüncü olduğu 2023 Ballon d'Or ödül töreninin ardından Fransız süperstara övgüler yağdırdı.

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NE DEDİLER: “Dünyanın en iyilerinden biri olarak görülmesi boşuna değil. Ona bir oyuncu ve bir erkek olarak büyük saygı duyuyorum,” dedi yılın en iyi kalecisi seçilerek Yachine Ödülünü topladıktan sonra L'Equipe'e...

"Kylian takip edilecek bir örnek. O olağanüstü. Bir Dünya Kupası kazanmak, bir sonraki finalde oynamak ve hat-trick yapmak... Tüm Fransızlar onun gibi bir oyuncuya sahip olmaktan dolayı gurur duymalı. Leo (Messi) ve (Cristiano) Ronaldo emekli olacak, Kylian da onlarla aynı yolu izleyecek, bir sürü Altın Top kazanacak.

BÜYÜK RESİM: Her ne kadar Mbappe Altın Topu kaçırdıktan sonra gözle görülür bir şekilde üzülse de Arjantinli yıldızın, Pazartesi akşamı Paris'te rekor kıran sekizinci Altın Top ödülünü kazanmasının ardından Messi'ye "bunu hak ettin" mesajı göndererek klasını gösterdi.

24 yaşındaki oyuncu gelecek yıl ödül için yarışacak ve PSG'yi ilk Şampiyonlar Ligi kupasına götürme fırsatının yanı sıra Fransa'yla EURO 2024 ve 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılma şansına da sahip olacak.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Mbappe, Cuma akşamı Ligue 1'de Montpellier karşısında yeniden sahaya çıkacak.

Martinez ise Aston Villa ile hafta sonunda Premier Lig'de Nottingham Forest ile karşılaşacak.