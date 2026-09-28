Mbappe için şok anket: Real Madrid taraftarı Ballon d'Or kazananını seçti

Altın Top ödülünün sahibinin açıklanmasına sayılı günler kala tartışmalara yeni bir kapı aralayabilecek bir sonuçta, Kylian Mbappé Madrid merkezli "Marca" gazetesinin düzenlediği ankette dikkat çekici bir şok yaşadı.

Gazetenin okuyucuları ödülü kazanmayı en çok hak eden oyuncu olarak Lamine Yamal'ı seçerken, Real Madrid'in yıldızı ikinci sırada yer aldı.





"Marca", okuyucularına yönelik olarak otuz adaylık listeden Altın Top'u kazanmayı hangi oyuncunun hak ettiğine dair bir anket düzenledi. Bu satırların yazıldığı ana kadar ankete 233.849 kişi oy verdi ve sonuç, yüzde 29 oy alan Lamine Yamal'a 67.494 oyla net bir liderlik kazandırdı.

Sonuçtaki asıl dikkat çekici nokta, yarışa güçlü bir şekilde katılan ve ödülü hak ettiğini açıkça dile getiren Mbappé'nin, yüzde 19 oy alarak 43.155 oyla ikinci sırada yer alması ve üçüncü sıradaki oyuncuyla arasında büyük bir fark olması oldu.

Yamal'ın "Marca" anketinde birinci sırada yer alması, kendisi ile Mbappé arasındaki rekabetin giderek kızıştığı bir döneme denk geliyor. İki oyuncu da geçtiğimiz haftalarda Altın Top'u kazanma şanslarından söz etmişti.

Yamal, daha önceki açıklamalarında kendisini ve Mbappé'yi dünyanın en iyi iki oyuncusu olarak gördüğünü belirtmiş, ardından elde ettiği başarılara bakıldığında ödülü bu yıl hak ettiğini daha net bir şekilde ifade etmişti. Mbappé ise kendisine oy vereceğini söyleyerek daha doğrudan bir tavır sergilemişti.

Ayrıca son günlerde Yamal'a Barcelona tarafından güçlü ve açık bir destek gelirken, Mbappé de Real Madrid içinde, başta Fransız yıldızın ödülü hak ettiğinden söz eden teknik direktör José Mourinho olmak üzere destek görüyor.

"Marca" anketinin sonucu, açıklanan bazı tutumlardan farklı bir tablo ortaya koyuyor. Özellikle gazetenin belirgin bir Madrid kimliğine sahip olması, Barcelona'lı oyuncunun kendi okuyucuları arasında Real Madrid'in yıldızının önüne geçmesini rakamlar açısından dikkat çekici kılıyor.

Anket, Yamal ile Mbappé arasındaki mücadeleyle sınırlı kalmadı. Fabián Ruiz yüzde 13 oy alarak 31.089 oyla üçüncü sırada yer alırken, Harry Kane yüzde 8 ve 19.410 oyla dördüncü sırada yer aldı.

Lionel Messi de yine yüzde 8 ile 17.887 oy alarak beşinci sırada, Rodri ise yüzde 7 ve 16.765 oyla altıncı sırada yer aldı.

Yedinci sırada yüzde 4 ve 10.025 oyla Pau Cubarsí yer alırken, Jude Bellingham ve Khvicha Kvaratskhelia'nın her biri yüzde 2 alarak sırasıyla 5.248 ve 5.237 oy topladı.

Marc Cucurella onuncu sırada 3.656 oy alırken, Ousmane Dembélé yüzde 1 ile on birinci sırada yer aldı; onu Erling Haaland, Ferran Torres, Michael Olise, Vitinha ve Vinícius Júnior izledi.

Adayların geri kalanının oyları ise yüzde 1'in altında kaldı. Julián Álvarez 873 oy, Sadio Mané 595, Luis Díaz 583, Achraf Hakimi 520, William Pacho 421 ve Bruno Fernandes 416 oy aldı.

Gabriel Magalhães 415 oy, William Saliba 406, Dayot Upamecano 294, Nuno Mendes 287, Lautaro Martínez 266, Marquinhos 263, Declan Rice 235 oy alırken, João Neves yalnızca 200 oy aldı.















