Mbappe için 2021 iddiası

PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe hangi takıma transfer olacak? Bu konuda İspanya'dan çarpıcı bir haber geldi.

, Kylian Mbappe için bu yaz ciddi girişimlerde bulunacak.

PSG'nin süper yıldızının adı uzun süredir İspanyol deviyle anılsa da Fransız ekibinin yüksek bonservis talebi bu transferin gerçekleşme ihtimalini düşürüyordu.

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ekibi, hamle için doğru zamanı 2021 yazı olarak görüyor.

Daha fazla takım

Kulübe yakınlığıyla bilinen AS'ın haberine göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, 2022'de PSG ile sözleşmesi sona erecek Mbappe'yi 2021 yazında 150 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ile transfer etmek istiyor.

Mbappe için 'un da devrede olduğu iddialar arasında.