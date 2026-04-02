Fransız yıldız Kylian Mbappé, Perşembe günü birlikte katıldıkları bir podcast sırasında, Paris Saint-Germain'deki eski takım arkadaşı Achraf Hakimi ile yaşadığı eğlenceli bir anıyı paylaştı.

Real Madrid'in forveti, Hakimi'nin Paris ekibindeki ilk günlerinde hiç Fransızca konuşamadığını belirtti.

Mbappé, Faslı milli oyuncunun PSG'ye katıldığı ilk günlerde aralarında geçen konuşmanın ayrıntılarını anlattı ve şöyle dedi: "İspanya'da doğmuş bir Faslıyla daha önce hiç tanışmamıştım (güler). Onunla tanışmadan önce bunu hayal bile edemezdim."

Ve şöyle devam etti: "Önemli olan, teknik direktörümüz Pochettino bana şöyle dedi: 'Dinle, Hakimi seninle aynı yaşta, iyi anlaşacaksınız, onu takıma entegre etmeye çalış.' Ben de ona 'Evet, yapacağım' dedim. Ve gerçekten de onunla biraz iletişim kurdum."

Real Madrid'in yıldızı şöyle devam etti: "Hakim'e dedim ki: 'Paris Saint-Germain'e hoş geldin... Nasılsın? Bir şeye ihtiyacın olursa, ben buradayım.' O da bana şöyle baktı..."

Mbappé, konuşması sırasında o anda Hakimi'nin sessiz ve şaşkın bakışını taklit etti, bu da dinleyicileri güldürdü. Sunucu, Hakimi'ye "Hiçbir şey anlamadın mı? Tek kelime bile etmedin mi?" diye sordu. Faslı yıldız gülerek hikayenin doğruluğunu onayladı ve "Hayır, hiçbir şey anlamadım" dedi.