Mbappe gol krallığını Ben Yedder'e vermek istiyor

Ben Yedder ile 18 golü bulunan Mbappe, rakibinin 3 penaltı golü olması nedeniyle gol kralı ilan edilmişti. Ancak genç yıldız farklı düşünüyor.

'de 2019-2020 sezonunun gol kralı ilan edilen 'in yıldızı Kylian Mbappe, 'da forma giyen Wissam Ben Yedder'e de ödül verilmesi gerektiğini belirtti.

21 yaşındaki oyuncu, Twitter'dan yaptığı açıklamada tebrik mesajları için teşekkür ederek, "Ancak Wissam'ın da bir ödül hak ettiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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İki futbolcunun da 18'er golü bulunmasına rağmen, Ben Yedder'in 3 golünün penaltıdan olması nedeniyle gol krallığı Mbappe'ye verilmişti.

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'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligler sonlandırılmış ve lider PSG şampiyon ilan edilmişti.