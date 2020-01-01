Mbappe gol krallığını Ben Yedder'e vermek istiyor
Ligue 1'de 2019-2020 sezonunun gol kralı ilan edilen Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, Monaco'da forma giyen Wissam Ben Yedder'e de ödül verilmesi gerektiğini belirtti.
21 yaşındaki oyuncu, Twitter'dan yaptığı açıklamada tebrik mesajları için teşekkür ederek, "Ancak Wissam'ın da bir ödül hak ettiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.
İki futbolcunun da 18'er golü bulunmasına rağmen, Ben Yedder'in 3 golünün penaltıdan olması nedeniyle gol krallığı Mbappe'ye verilmişti.
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligler sonlandırılmış ve lider PSG şampiyon ilan edilmişti.
🏆🥇— Kylian Mbappé (@KMbappe) May 8, 2020
Merci à tous pour vos messages.
Je pense par contre que Wissam aussi mérite un trophée, comme ça s’est fait en Premier League la saison dernière pour récompenser son année 🤷🏽♂️...
🤝 @WissBenYedder #UnTrophéePourWissam https://t.co/M3TA5Gd4SJ