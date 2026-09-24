Bir basın raporu, bugün perşembe günü, Real Madrid oyuncusu Brezilyalı Vinicius Junior'ın bu sezon sergilediği sönük performans krizine dair yeni bir bakış açısı ortaya koydu.

Gazeteci Ramon Fuentes, "Mundo Deportivo" gazetesinde, Vinicius'un yaşadığı sorunun nedenlerine ilişkin sorunun Real Madrid taraftarları arasında büyük ölçüde gündemde olduğunu söyledi.

İstatistiklerin açık olduğuna dikkat çekti: bu sezon oynadığı sekiz maçta, bunların yedisi İspanya Ligi'nde ve biri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, yalnızca bir gol kaydetti.

Şunları vurguladı: "İlk ve en önemli mesele liderlik meselesi. Şu an itibarıyla, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'de bulunmasıyla birlikte, kaldı ki kulübün kendisinin onu Ballon d'Or ödülüne güçlü şekilde aday gösterdiğini, ya da en azından Lamine Yamal ve diğerleri karşısında güçlü bir rakip olarak öne sürdüğünü unutmayalım, bu durum doğal olarak Vinicius'un rolünü ikinci plana itiyor. Vinicius'un çektiği sıkıntının nedeninin liderlik eksikliği olduğunu düşünüyorum."

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Şöyle devam etti: "Sahada ve saha dışında liderlik; buna en iyi örnek son Dünya Kupası'ndaki Brezilya Milli Takımı'dır. Orada, özellikle Raphinha'nın sakatlanmasının ardından, en ufak bir şüphe yoktu. Vinicius sahadaki mutlak liderdi ve bunu Dünya Kupası'nda, hatta Carlo Ancelotti'nin takımının hayal kırıklığı yaratan performansına rağmen, harika bir oyun ortaya koyarak kanıtladı."

Gazeteci kriz analizini şöyle sürdürdü: "Sonra, benim için hiç şüphesiz sorun, şu anda Real Madrid'de liderlik vasıflarından yoksun olmasında yatıyor ki bunun Brezilyalı'nın öz güveni için temel olduğunu düşünüyorum. Ancak bir başka etken daha var, o da hiç şüphesiz fiziksel durumu. Sezonun daha yeni başladığını düşünüyorum; sezon hazırlık dönemine diğer oyunculardan önce katıldığı doğru, ancak bu yaz çok fazla keyif sürdüğünü gördüğümüz de bir gerçek."

Şunu ekledi: "Bu aynı zamanda, rakipleri geçmesini sağlayan o şimşek gibi hızıyla alışılmış seviyesine neden ulaşamadığını da açıklıyor. Oyuncu bunun farkında, takım da bunu fark ediyor."

Şuna dikkat çekti: "Elbette, tüm bunlara bu yaz yaşananları da eklemeliyiz; sözleşme yenilemesini çevreleyen tüm gürültü, Arsenal'a yaklaşan transferi, en sonunda Real Madrid ile imzalaması ve Diomande'nin gelişi."

Şöyle sürdürdü: "Kısacası, tüm bu unsurlar Vinicius'un önceki sezonlardaki alışılmış versiyonunu neden göremediğimizi açıklıyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Her hâlükârda, sezon daha yeni başladı ve aradan sonra, Real Madrid'in İspanya Ligi'nde doğru yola geri dönüp dönemeyeceğini ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki gelecek maçlarını nasıl ele alacağını göreceğiz. Ekim ayını da El Clasico maçıyla kapatalım. Vinicius'un tüm bunlara nasıl karşılık vereceğini göreceğiz."