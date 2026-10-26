Mbappe El Clasico'nun kahramanını seçti ve kesin bir mesaj verdi

Fransız Kylian Mbappé, Real Madrid formasıyla 100. golüne ulaşmasını kutladı. Kraliyet ekibini El Clasico'da Barcelona karşısında 2-1'lik galibiyete taşıyan Fransız forvet, Spotify Camp Nou sahasında galibiyeti getiren iki golü kaydederek olağanüstü bir gece yaşadı.

Real Madrid'in resmi kanalı "RMTV"ye konuşan Mbappé, takım performansını öne çıkarmaya özen gösterdi ve üç puanın hanelerine yazılmasının ardındaki en önemli etkenin bireysel parlaklığı değil, takımın başarısı olduğunu vurguladı.

Fransız forvet şunları söyledi: "Bugünkü maçın kahramanı takım ve grup; çünkü erkekler gibi ve tek bir takım olarak oynamamız gerektiğini biliyorduk. Son maçlarda iyi hazırlandık, doğru bir zihniyetle oynadık ve elimizden gelenin en iyisini yaptık."

Fransız futbolcu, mücadelenin zor anlara ve Real Madrid'in üstünlüğünü kurduğu anlara sahne olduğunu ekledi; galibiyetin ve İspanya Ligi şampiyonluğu yarışında kalmanın önemine dikkat çekerek çalışmaya devam etmenin ve daha fazla puan toplamanın gerekliliğinin altını çizdi.

Mbappé, Barcelona galibiyetiyle yetinmeyi reddediyor

Real Madrid'in yıldızı, takımın gelecek maçlarda olumlu sonuçlarını sürdürmemesi halinde El Clasico'daki galibiyetin büyük bir değer taşımayacağı uyarısında bulunarak şunları söyledi: "5 maçlık galibiyet serisi bizim için bir şey ifade etmiyor, her maçı kazanmak istiyoruz."

Mbappé, takımın Racing Santander ile oynayacağı bir sonraki mücadelede de aynı hevesi korumakla yükümlü olduğunu vurguladı ve Barcelona galibiyetinin oyunculara moral verdiğini, ancak bunun sezonun bittiği ya da görevin tamamlandığı anlamına gelmediğini açıkladı.

100 gol: Bu başarıda Ronaldo onu geride bırakıyor

Mbappé, Real Madrid ile bu başarıya ulaşmasını kutlayarak Camp Nou sahasından 100 numaralı bir forma giyerek ayrıldı.

Gol atmaktan ve takıma yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Mbappé, takım galibiyetinin herhangi bir kişisel rakamdan daha önemli olduğunu ifade etti.

Fransız futbolcu, Real Madrid'in hedeflerine ulaşmak için gereken kaliteye sahip olduğunu açıkladı; ancak kupaların kazanılmasının takım ruhuyla çalışmayı gerektirdiğinin altını çizerek oyuncuların tek bir grup olarak hareket etmekle yükümlü olduğunu, çünkü bunun kulübün bu sezonki hedeflerine ulaşmanın yolu olduğunu söyledi.