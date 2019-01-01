Mbappe, Drogba'dan istediği 'selfie'ye 10 yıl sonra kavuştu

Didier Drogba ile Kylian Mbappe'nin yıllar önce yaşanan anısı Ballon d'Or ödül törenine damga vurdu.

Kylian Mbappe, 2009 yılında alamadığı 'selfie'ye 2019 yılında kavuştu.

Mbappe 2009 yılında henüz top toplayıcılık yaparken, 'nin Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakasında karşılaştığı maçında Didier Drogba ile fotoğraf çektirmek istemiş ve ret yanıtı almıştı.

Yaşanan bu olaydan 10 yıl sonra Ballon d'Or'da sunuculuk yapan Didier Drogba törende bu anıdan bahsederek, "10 yıl önce bir maç sonrası bir çocuk yanıma gelmiş ve fotoğraf çektirmek istemişti. O gün hakeme olan öfkemden dolayı bunu kabul etmedim. Öğrendim ki o çocuk Kylian Mbappe imiş. Borcumu şimdi ödemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Drogba bu sözlerinin ardından Mbappe ile bu 'selfie'yi gerçekleştirdi. Yaşanan bu olay ve fotoğraf ödül töreninin en çok konuşulan konularından biri oldu.