Kylian Mbappe'nin Çinli lider Mao Zedong hakkındaki sözlerine ilişkin krizin yansımaları sona ermedi; tartışma Fransız oyuncudan Real Madrid'e kaydı. Kulüp, meseleyi ele almakta geciktiği öne sürülen tutumu nedeniyle Çin'de eleştirilerle karşı karşıya kalırken, tavırlarında çifte standart uyguladığı suçlamalarıyla da karşılaştı.

Mbappe, şaka bağlamında Mao Zedong'u "Çinli diktatör" olarak nitelendirmesinin ardından Çin'de geniş çapta öfkeye yol açmış, ülkeyi saran eleştiri dalgasının ardından hızla özür sunmuştu.

Yansımalar medyadaki tepkilerle sınırlı kalmadı; Çinli platformlar Fransız yıldızın görsellerini engellerken, izotonik içecekler alanında faaliyet gösteren "Buchuela" ve süt ürünleri şirketi "Mengniu" adlı iki Çinli şirket de kendisiyle iş birliğini sonlandırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, oyuncunun özrüne kısa bir ifadeyle değinerek şunları söyledi: "Bu soruyu zaten yanıtladım. İlgili kişinin sunduğu özrü takdir ediyoruz."

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Kriz, Çin'in İspanya Ligi maçlarının kendi topraklarındaki yayınını kısmen durdurmasının ardından İspanyol futboluna da sıçradı; bu durum, İspanya Ligi Birliği Başkanı Javier Tebas'ı İspanya'daki Çin Büyükelçisi ile görüşmeye itti.

Real Madrid Çin eleştirilerinin hedefinde

Ancak Fransız "Foot Mercato" ağına göre, tartışma çemberi genişleyerek Real Madrid'in kendisini de kapsadı. Çinli resmi medya kuruluşları ve hükümete bağlı platformlar, kulübü Mbappe krizini ele alış biçiminin, oyuncusu Vinicius Junior'u hedef alan ırkçılık meselelerindeki önceki tavırlarından farklı olması nedeniyle "çifte standart" politikası izlemekle suçladı.

Kraliyet kulübü, kriz hakkında kamuya açık bir özür bildirisi yayınladı; ancak bunu krizin patlak vermesinden 48 saat sonra yaptı. Bu zamanlama, meselenin ülke içindeki hassasiyeti göz önüne alındığında Çin medyası tarafından geç olarak değerlendirildi.

Söz konusu medya kuruluşları, Real Madrid'in daha önceki vesilelerle Vinicius'un maruz kaldığı ırkçılık olaylarını kınamakta hızlı davrandığını, oysa Mbappe krizinin başında sessiz kalmayı tercih edip daha sonra müdahale ettiğini belirtti. Bu durum, tepki farkının nedenlerine ilişkin soru işaretleri doğurdu.

"Marca" sitesinin aktardığına göre, Çinli medya kuruluşları bu gecikmeyi Real Madrid'in "bir numaralı yıldızının ticari değerini korumak" ile "Çin pazarının sunduğu kazanımlar" arasında denge kurma arzusuyla ilişkilendirdi.

"Guangxi News" gazetesi ise güvenin yeniden tesis edilmesinin kolay olmayacağı uyarısında bulunarak, bu meselenin İspanyol kulübünden "somut adımlar gerektireceğini" vurguladı.