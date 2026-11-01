Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappé, La Liga'da Racing Santander'i tertemiz bir skorla 3-0 mağlup ettikleri ve El Sardinero Stadı'nda oynanan karşılaşmada kraliyet formasıyla tarih yazmayı sürdürüp yeni bir istisnai başarıya imza atmasının ardından, İspanya Ligi'ndeki rakiplerine güçlü bir mesaj gönderdi.

Mbappé, Racing Santander'in filelerini sarsmayı başararak Real Madrid'in ilk golünü kaydetmesiyle etkileyici gol serisini sürdürdü ve İspanya Ligi'nde karşılaştığı tüm takımlara gol atma şeklindeki istisnai rekorunu korudu.

Bu golle birlikte Fransız yıldız, daha önce Málaga ve Elche'nin filelerini havalandırmasının ardından bu başarıya yaklaşmışken, La Liga'daki rakipleri karşısında yüzde 100 başarı oranıyla kusursuz sicilini korumuş oldu.

Mbappé, İspanya Ligi'nde Real Madrid formasıyla gol sayısını yalnızca 76 maçta 68'e yükseltti ve Merengues'le büyük hücum etkisini bir kez daha teyit etti.

Gelecek maçlar AEK Şampiyonlar Ligi 12:45 RMA

Fransız yıldız, maçın ardından "Instagram" platformundaki resmi hesabı üzerinden kısa bir mesaj yayınlamayı ihmal etmedi ve şunları yazdı: "Çok keyif aldık. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."