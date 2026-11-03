Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, Tenerife oyuncusu Jesús de Miguel'in bugün salı günü 30 yaşında hayatını kaybetmesi olayı hakkında konuştu.

Tenerife, oyuncusunun vefatını bugün salı sabahı saat 08.00'de duyurdu; bu haber kulübe, taraftarlarına ve futbol ailesine derin bir hüzün çöktürdü.

Tenerife mesajının başında şöyle dedi: "Acının şiddetinden yıkıldık, şoktan dilimiz tutuldu ve bunun gerçek olduğuna inanamıyoruz."

Tenerife şunları ekledi: "Teselli edecek hiçbir söz yok, bu hüzün dolu duyguyu hafifletebilecek hiçbir şey yok. Yasa boğulan ailesinin ve sevdiklerinin yanındayız; bu acımasız sonun ardından bugün ağlayan tüm Tenerife ailesinin yanındayız."

Kylian Mbappé ise Instagram'da paylaştığı bir gönderide şöyle yazdı: "Büyük bir üzüntü. Söyleyecek söz yok. Ruhun huzur içinde yatsın."