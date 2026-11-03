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Mbappé'den İspanyol oyuncunun ölümüne ilişkin: Büyük bir üzüntü, söyleyecek söz yok

Tenerife - FC Andorra
Tenerife
FC Andorra
Segunda Division
J. de Miguel
K. Mbappe
Real Madrid
İspanya
Andorra
Fransa

Kylian şoka girdi

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, Tenerife oyuncusu Jesús de Miguel'in bugün salı günü 30 yaşında hayatını kaybetmesi olayı hakkında konuştu.

Tenerife, oyuncusunun vefatını bugün salı sabahı saat 08.00'de duyurdu; bu haber kulübe, taraftarlarına ve futbol ailesine derin bir hüzün çöktürdü.

Tenerife mesajının başında şöyle dedi: "Acının şiddetinden yıkıldık, şoktan dilimiz tutuldu ve bunun gerçek olduğuna inanamıyoruz."

Tenerife şunları ekledi: "Teselli edecek hiçbir söz yok, bu hüzün dolu duyguyu hafifletebilecek hiçbir şey yok. Yasa boğulan ailesinin ve sevdiklerinin yanındayız; bu acımasız sonun ardından bugün ağlayan tüm Tenerife ailesinin yanındayız."

Kylian Mbappé ise Instagram'da paylaştığı bir gönderide şöyle yazdı: "Büyük bir üzüntü. Söyleyecek söz yok. Ruhun huzur içinde yatsın."

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