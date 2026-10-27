Mbappé'den Çin krizine ilişkin resmi açıklama

Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappé, Çin lideriyle alay eden bir fotoğrafa dair tartışma yaratan açıklamaları konusunda özür dilemek için resmi bir açıklama yayınladı.

Çin'in resmi televizyon kurumu "CCTV", söz konusu açıklamalar nedeniyle İspanya Futbol Ligi maçlarının yayınını, ayrıca Mbappé'nin oynadığı herhangi bir maçı durdurmuştu.

Mbappé açıklamasında şunları söyledi: "Yakın zamanda benimle yapılan bir röportaj sırasında, benimle ilgili bir fotoğrafa yorum yaptım, ancak yorumum yerinde değildi ve şimdi fark ediyorum ki bu, Çin'deki ve dünyadaki Çin topluluklarındaki birçok kişinin duygularını incitti."

Şunları ekledi: "Sözlerimin rahatsız ettiği herkesten özür diliyorum, bu asla benim niyetim değildi. Çin halkına ve tarihine derin bir saygı duyuyorum ve içten üzüntümü dile getiriyorum."

İspanya Ligi Birliği başkanı Javier Tebas'ın da, Kylian Mbappé'nin tartışma yaratan açıklamaları nedeniyle birlik adına Çin halkından özür dilediğini hatırlatalım.

Tebas, oyuncunun sözlerinin yol açtığı rahatsızlık ve hakaretten dolayı üzüntüsünü dile getirirken, birliğin krizi aşmak için Çin'deki ortaklarıyla birlikte çalıştığını vurguladı.

Tebas, X platformundaki hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajda şunları söyledi: "Bu meselenin yol açtığı zararın farkındayız ve İspanya Ligi Birliği adına Çin halkından içten özürlerimizi sunmak istiyorum."

Tebas, bu olayın tüm İspanyol futbolu açısından doğurabileceği sonuçlara dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: "Bireysel bir davranışın bu ilişkiyi zedelemesine veya profesyonel müsabakalarımıza katılan 20'den fazla kulübe, ayrıca milyonlarca Çinli taraftara zarar vermesine izin veremeyiz."