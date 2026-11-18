Real Madrid'in Fransız forveti Kylian Mbappe, Türk takım arkadaşı Arda Güler'in 2032'ye kadar Real Madrid'de kalmasını kutladı. Mbappe, sözleşme uzatma kararının açıklanmasının ardından genç oyuncuya esprili bir mesaj göndererek onun kulüpte birkaç yıl daha forma giyecek olmasından duyduğu mutluluğu yansıttı.

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Real Madrid, bugün (çarşamba) yaptığı açıklamayla Arda Güler'in sözleşmesini 30 Haziran 2032'ye kadar uzattığını duyurdu. Bu adım, kulübün son dönemde takımın planlarında önemli bir yer edinen Türk orta saha oyuncusundan vazgeçmeye niyetli olmadığını gösteriyor.

Mbappe, Arda Güler'in sözleşme uzatmasını kutlamak için sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesaja kısa bir yorumla karşılık verdi: "Teşekkür ederim, bu gece daha iyi uyuyacağım." Fransız yıldız, bu esprili sözlerle takım arkadaşının Santiago Bernabeu'da kalmaya devam edecek olmasından duyduğu mutluluğa gönderme yaptı.

Fransız yıldızın mesajı, ikili arasındaki iyi ilişkinin yanı sıra sahada ortaya koydukları uyumun da bir göstergesi. Hücumda birbirini tamamlayan ikiliden Arda Güler pozisyon yaratma ve gol pası verme becerisiyle öne çıkarken Mbappe, Real Madrid'in en önemli gol silahlarından biri konumunda.

Mbappe'nin yorumu, Türk oyuncunun Real Madrid taraftarlarına yazdığı uzun mesajın ardından geldi. Arda Güler bu mesajında kulüpteki yolculuğunu sürdürmekten gurur duyduğunu dile getirerek Real Madrid formasını giymenin uzun yıllar boyunca gerçekleştirmek istediği bir hayal olduğunu vurguladı.

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Arda Güler şu ifadeleri kullandı: "Yazdığın tarih ve yazmamızı bekleyen tarih. Real Madrid formasını ilk kez giydiğimde büyük bir tarihin parçası olacağımı biliyordum. Bugün de aynı gururu ve mutluluğu hissediyorum ama daha büyük bir sorumlulukla."

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Türk oyuncu şöyle devam etti: "Dünyanın en büyük kulübünde, futbol tarihine adını yazdırmış efsanelerin izinden yürümek benim için büyük bir onur. Hayalim bu formayı uzun yıllar boyunca giymek, birlikte yeni kupalar kazanmak ve bir gün bu eşsiz hikâyede kendi izimi bırakmak."

Arda Güler ayrıca Kulüp Başkanı Florentino Perez'e, ailesine, takım arkadaşlarına, teknik ekibe ve Real Madrid'e geldiği günden bu yana kendisine destek olan tüm çalışanlara teşekkür etti. Kulüp taraftarlarına da ayrıca teşekkür eden genç oyuncu, onların kesintisiz desteğinin takımdaki yolculuğu boyunca hep yanında olduğunu vurguladı.

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Arda Güler, mesajını Real Madrid'deki yolculuğunu sürdürmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek noktaladı: "2032'ye kadar bu kulübün bir parçası olmaya devam edeceğim için çok mutluyum." Bu paylaşım, başta kendine has tarzıyla onu tebrik etmeyi ihmal etmeyen Mbappe olmak üzere takım arkadaşlarından tepki gelmesinin önünü açtı.

Arda Güler, Temmuz 2023'te 18 yaşındayken Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu. Genç oyuncu o günden bu yana takımın formasıyla 126 maça çıktı ve bu süreçte Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, LaLiga ve İspanya Süper Kupası olmak üzere beş kupa kazandı.

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Arda Güler'in sözleşmesinin 2032'ye kadar uzatılması, Real Madrid'in gelecek projesinde güvendiği isimleri kadrosunda tutma isteğini teyit ediyor . Türk oyuncunun takımdaki rolü gelişti. Arda Güler artık daha fazla süre alıyor, oyun kurulumunda daha etkili oluyor ve rakip kaleyi tehdit etme becerisini de ortaya koyuyor.

Mbappe açısından ise Arda Güler'in takımda kalması, hücum düzenine önemli bir katkı anlamına geliyor. İkilinin pozisyon yaratma ve bitiricilik arasında kurabileceği iş birliği düşünüldüğünde, Fransız forvetin yorumu basit bir tebrikin ötesine geçerek Real Madrid'deki ortaklıklarının devam edecek olmasından duyduğu rahatlamayı gözler önüne serdi.