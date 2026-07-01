Mbappé, Dembélé ve Oliisi… Brezilya’nın altın neslinin başarısı, Les Bleus’un elinde

Göz alıcı bir performans ve muhteşem bir hücum oyunuyla Fransa Milli Takımı, bu sabah Çarşamba günü İsveç’i adeta oyununa çekerek 2026 Dünya Kupası’nda hak ettiği şekilde 16 turuna kolayca yükseldi ve şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri olduğunu kanıtladı.

Les Bleus, İsveç milli takımını 3-0 mağlup etti. Takımın yıldızı Kylian Mbappé 45. ve 74. dakikalarda gol atarken, Bradley Barcola da 53. dakikada kendi imzasını attı.

Opta'ya göre, "Les Bleus, 21. yüzyılda her biri en az bir Dünya Kupası turnuvasında 5 gol katkısı (gol + asist) kaydeden ikinci milli takım oldu. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ve Michael Olesi üçlüsü, devam eden 2026 Dünya Kupası'nda bu rakama ulaştı."

Yıldız oyuncu Kylian Mbappé, bugün attığı iki golle toplam 6 gole ulaşarak bu Dünya Kupası’nın gol krallığı yarışında efsane Lionel Messi ile başa baş gidiyor. İkili arasında, Arjantinli yıldızın bu Dünya Kupası’nda Miroslav Klose’den devraldığı tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanı için rekabet kızışıyor.

Messi, 19 golle bu tarihi yarışta başı çekiyor; onu 18 golle Mbappé takip ediyor.

Böylece “Les Bleus”, 2002 yılında efsanevi hücum üçlüsü Ronaldo, Rivaldo ve Ronaldinho sayesinde aynı başarıyı elde eden ve “Samba”nın beşinci şampiyonluğunu kazandığı turnuvadaki Brezilya milli takımına katıldı.

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