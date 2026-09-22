Mbappe: Bu başarıya ulaşacağımı hayal etmemiştim, tam bir çılgınlık!

Kylian Mbappé, Dünya Kupası'nın tarihi gol kralı olarak adını turnuvanın tarihine altın harflerle yazdırdı. Fransız yıldız bu başarıyı, kendi tüm beklentilerini aşan bir başarı olarak nitelendirdi.

27 yaşındaki Fransa Milli Takımı forveti turnuvada olağanüstü bir sicile sahip. Dünya Kupası'nda oynadığı 22 maçta 22 gol kaydeden oyuncu, turnuva tarihinin en önemli yıldızları arasındaki yerini pekiştirdi.

Mbappé'nin rekorlarla olan hikâyesi, 2018 Dünya Kupası'ndaki ilk katılımıyla başladı. 19 yaşındayken Hırvatistan'a karşı oynanan final maçında gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti ve aynı yaşta Dünya Kupası finalinde gol atan Brezilyalı efsane Pelé'nin başarısını tekrarlamış oldu.

O günden bu yana Fransa Milli Takımı'nın kaptanı, rekorları kırmaya ve Dünya Kupası gol kralları listesindeki tarihi isimleri geride bırakmaya devam etti. Sonunda zirveye ulaşarak Arjantinli Lionel Messi'yi de geçti ve turnuvanın tarihi gol kralı oldu.

Mbappé, "The Athletic" ağına yaptığı açıklamalarda bu başarının büyüklüğünden söz etti ve her zaman rekorlar kırmayı hayal ettiğini, ancak bu başarıya bu yaşta ulaşacağını hiç düşünmediğini vurguladı.

Mbappé şunları söyledi: "Her zaman rekorlar kırmak ve insanların adımı hatırlamasını sağlamak istedim, ama açıkçası 27 yaşında Dünya Kupası'nın tarihi gol kralı olacağımı hiç beklemiyordum."

Şöyle devam etti: "Dünya Kupası, futbol tarihinin en büyük yıldızlarının ve en muhteşem oyuncularının turnuvasıdır. Bu turnuvada yer almayı hayal ediyordum, hatta kazanmayı bile hayal etmiyordum, sadece katılmayı."

Real Madrid'in yıldızı sözlerini şöyle tamamladı: "Bu yüzden bu rekorun sahibi olmam tamamen çılgınca. Özellikle benden önceki oyuncunun Lionel Messi olduğunu bildiğinde... Evet, bu tarihi bir şey."

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