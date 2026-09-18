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Mbappe bomba gibi bir sürpriz patlattı: "Tamamen yeni bir şey inşa etmek"

K. Mbappe
Fransa
Real Madrid
La Liga
Fransa
İspanya

Fransız futbolunun efsanesiyle birlikte

Real Madrid ve Fransa Millî Takımı oyuncusu Kylian Mbappé, İsviçreli spor ekipmanları şirketi "On" ile ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu. Böylece futbola başladığı ilk yıllardan bu yana kendisiyle birlikte olan "Nike" markasının yerine, şirketin küresel elçisi ve yeni teknik tedarikçisi konumuna geliyor.

Mbappé, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda bu adımı, arkadaşlarıyla birlikte futbol oynama hayalinin sürdüğünden söz ettiği duygusal bir mesajla teyit etti ve yeni ortaklığın; yeniliği ve oyunun keyfini bir araya getiren, oyun için farklı bir gelecek inşa etme fırsatı olduğunu belirtti.

Fransız oyuncu, kendisini "On"a çeken şeyin "tamamen yeni bir şey inşa etme" imkânı ve futbol ürünlerinin geliştirilmesine tecrübesi ile vizyonuyla katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Sporu ayırt eden insani yönü ve keyfi korurken yeniliğin sınırlarını zorlama isteğinde olduğunu vurguladı.

Şirket, Mbappé'ye futbol stratejisinin geliştirilmesinde merkezî bir rol veriyor. Oyuncu, ürün ekipleri ve sporcularla birlikte çalışacak, yeni ayakkabı ve ekipmanların tasarımı ile testlerine katılacak; ayrıca en üst düzeydeki deneyimine ve profesyonel istatistiklerine dayanan teknik vizyonunu da ortaya koyacak.

Mbappé'nin "On" şirketini tercih etmesinde, vatandaşı Thierry Henry'nin şirketteki futbol direktörü görevinde bulunması da etkili oldu. İki taraf, 2010 yılında İsviçre Alpleri'nde kurulmasından bu yana ilk kez girdiği futbol pazarında şirketin varlığını başlatmak için deneyimlerini kullanmak üzere çalışıyor.

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"On", oyunun ekipmanlarını yeniden tasarlama ve profesyonel oyuncular arasındaki varlığını güçlendirme çabası kapsamında; ayağa "ikinci bir deri" gibi oturacak şekilde tasarlanmış, hafif ve hassas futbol ayakkabıları geliştirmek için LightSpray teknolojisinden yararlanmayı planlıyor.

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