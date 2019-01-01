Mbappe: Ballon d'Or ödülünü hak etmiyorum

PSG’nin yıldız isimlerinden Kylian Mbappe, bu yıl Ballon d’Or ödülünü hak etmediğini söyledi.

Ouest France’a konuşan Kylian Mbappe, Ballon d’Or ödülü için “Bu yıl mı? Gerçekçi olmak lazım. Hak etmiyorum. Benden daha iyi işler yapan oyuncular oldu. PSG ile ’daki tüm kupaları alamadık. Şampiyonlar Ligi’ni kazanamadık. Bunlar bizim için hayal kırıklığı oldu” dedi.

Ballon d’Or için acele etmediğini de söyleyen Mbappe, “Aslında bireysel olarak birçok ödül aldım ama futbol yalnız oynanan bir oyun değil. Bunu kabul etmek lazım. Benim hala bu ödülü kazanmak için vaktim var. Acele etmiyorum. Takıldığım bir şey değil” ifadelerini kullandı.

Mbappe geçtiğimiz sezon PSG formasıyla çıktığı 43 resmi maçta 39 gol atmıştı. Genç yıldızın bu sezon ise 12 maçta 9 golü var.