Mbappe Ballon d'Or'u hak ediyor mu? Fransız yıldızın hayalini tehdit eden 3 engel

Hedeflenen goller tek başına, futbol dünyasının en değerli bireysel ödülünü kazanmaya yeter mi? Bu sezon güçlü bir şekilde kendini dayatan bir soru bu ve Kylian Mbappé, cevabın merkezinde yer alıyor.

Mümkün olan tüm gol rekorlarını kıran ve adını Dünya Kupası'nın tarihi golcüsü olarak yazdıran Fransız yıldız, bugün kendisini garip bir çelişkinin karşısında buluyor: Hayale ne kadar yaklaştıysa, Ballon d'Or ondan o kadar uzaklaştı. Peki yarışın kulislerinde neler oluyor? Ödül, Paris'in altın çocuğu için neden artık garanti değil?

Her şeyin hassas bir teraziyle ölçüldüğü Fransa'da rekabet artık belli değil; aksine sadece rakamlarla değil, kupalarla, istikrarla ve hatta bizzat Fransa Milli Takımı'nın soyunma odasında dönenlerle şekillenen açık bir savaşa dönüştü.

Efsanevi rakamlar, taçsız

Kylian Mbappé, bu yıl Ballon d'Or yarışına, kariyerinde ilk kez ödülü kazanmanın en önemli adaylarından biri olarak giriyor; hem de birkaç hafta sonra İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek olan merakla beklenen törende.

Real Madrid forması altındaki ilk sezonunda takım kupalarından eli boş dönmesine rağmen, bireysel bilançosu her ölçüde olağanüstüydü.

Sezonu İspanya Ligi'nin gol kralı ve Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı olarak tamamladı; geçtiğimiz yaz ise Dünya Kupası'nın tarihi gol kralı tahtına oturarak en büyük olayı yaratmadan önce.

Ama futbol yalnızca bireyi tanımaz. Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi kupasını, İspanya Milli Takımı'nın da Dünya Kupası'nı kazanması tüm dengeleri altüst etti ve adaylık borsasını alevlendirdi; böylece Mbappé'nin eksik olduğu şeye sahip olan rakiplerin önünü açtı: Kupalar.

Yamal, her şeye sahip olan rakip

Bu rakiplerin başında Mbappé'nin tüm sevenlerini endişelendiren tek bir isim öne çıkıyor: Kendisini bireysel ödüle en layık gören ve bunu birçok kez dile getiren Barcelona'nın yetenekli oyuncusu Lamine Yamal.

Genç İspanyol kanat oyuncusu artık sadece yükselen bir yetenek değil, iki öldürücü silaha sahip doğrudan bir rakip haline geldi: Rakamlar ve kupalar.

Yamal, Barcelona'yı İspanya Ligi ve İspanya Süper Kupası kupalarını kazanmaya taşıdı ve İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nı kazanmasının en önemli mimarlarından biriydi; burada göz ardı edilemeyecek merkezi bir rol oynadı.

Liste Yamal ile bitmiyor; yarışta ağır topların isimleri de yer alıyor: Rodri Hernández, Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Ousmane Dembélé, Gürcü Khvicha Kvaratskhelia ve sezonu Avrupa kıtasının gol kralı olarak tamamlayan İngiliz Harry Kane gibi.









Mbappé'nin hayalini tehdit eden 3 içsel engel

Fransa'da bu kızışan mücadeleye nasıl bakılıyor? Bu soruyu, RMC Sport ağının ünlü Fransız gazetecisi Arthur Perrot yanıtlıyor; kendisi bu yılki rekabetin her zamankinden daha fazla ardına kadar açık olduğunu vurguladı.

Perrot özel açıklamalarında şunları söyledi: "Ödül için yarışan birçok seçkin oyuncu var ve Mbappé de şüphesiz onların arasında. Bu yaz tarih yazdı ve Dünya Kupası'nın tarihi gol kralı oldu, Real Madrid ile olağanüstü bir performans sergiledi, ancak onu hayalden mahrum bırakabilecek üç ana engelle karşı karşıya."

Birinci engel: Eksik kupaların laneti

Takım kupalarının yokluğu, Ballon d'Or oylamasındaki en tehlikeli kriter sayılıyor. Jüri ve gazeteciler sadece gol kralını ödüllendirmez; takımını kupa podyumlarına taşıyan şampiyonu ödüllendirir ki Mbappé bu sezon bunu yapmadı.

İkinci engel: İstikrar eksikliği

Olağanüstü rakamlarına rağmen Mbappé, büyük ve belirleyici maçlarda yükselen ve etkili bir tempo koruyan Yamal ve Dembélé gibi rakiplerle kıyaslandığında sezon boyunca seviyesindeki istikrarsızlıkla eleştiriliyor.

Üçüncü engel: İçsel bir Fransız çekişmesi

Bu, en karmaşık engel; çünkü rekabet artık sadece dışsal değil, tam anlamıyla Fransız-Fransız hale geldi; hemşehrisi ve eski dostu Ousmane Dembélé'nin, Paris Saint-Germain ile geçirdiği tarihi sezonun ardından yarışa güçlü bir şekilde girmesiyle.

Fransa kampında anlaşmazlığı alevlendiren açıklamalar

Fransız basın raporları, Fransa'da kapalı kapılar ardında dönen ve Mbappé'nin Ballon d'Or yarışındaki şansını etkileyebilecek çarpıcı kulisleri ortaya çıkardı.

Fransa'da basın, Mbappé ile Dembélé arasında geçen konuşmalara sıkça değiniyor. Mbappé, açıkça en güçlü aday olduğunu ve Ballon d'Or'u hak ettiğini söyledi; Dembélé ise başlangıçta güçlü bir şekilde aday gösterilmemesine rağmen kendisinin de bunun için çok çalıştığını ve takdir edilmeyi hak ettiğini belirterek yanıt verdi.

Açıklamalardaki bu karşılıklı söz alışverişi, oyuncular arasında belirgin bir kafa karışıklığı ve gerginlik durumu yarattı; bu, henüz tamamen çözülmemiş bir durum ve etkileri Fransa Milli Takımı kampının içine kadar uzandı.

Kısacası, Mbappé ödülü kazanmak için tüm bireysel niteliklere sahip, ancak mesele artık yalnızca ona bağlı değil. Bu yılki Ballon d'Or sadece gollerle değil; kupalarla, istikrarla ve sahanın içindeki ve dışındaki ilişkilerle belirlenecek.







