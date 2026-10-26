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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Çeviri:

Mbappé Altın Top töreni öncesi: Gündemin konusu olduğumu biliyorum

K. Mbappe
Real Madrid
L. Yamal
H. Kane
Fransa
İspanya
İngiltere

Real Madrid'in forveti, tören başlamadan önce konuşuyor

Şampiyonlar Ligi, İspanya Ligi ve Dünya Kupası gol kralı, Real Madrid forveti Kylian Mbappe, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ballon d'Or ödül törenine geldi.

Mbappe, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ve Bayern Münih forveti Harry Kane'den oluşan ikiliyle çetin bir rekabetin ortasında, kariyerinin ilk Ballon d'Or'unu kazanmanın hayalini kuruyor.


London Palladium tiyatrosundaki törene katılan Real Madrid forveti, ödülü kazanmanın en güçlü adaylarından biri olarak içinde bulunduğu durumu "L'Equipe" televizyon kanalına anlattı.

Mbappe, "Foot Mercato" ağının aktardığına göre şunları söyledi: "Gündemin konusu olduğumu biliyorum. Beni tanıyorsunuz ve bu beni rahatsız etmiyor, herkesi memnun edemeyeceğimi biliyorum."

Ve şöyle ekledi: "Değişmek ve başka biri olmak istemiyorum. Başka biri olmak çok zor."

Mbappe, Ballon d'Or'u kazanma olasılığına karşı bir konuşma hazırlamadığını belirterek şunları söyledi: "Hayır, bu uğursuzluk getirir, sadece anın tadını çıkarmanız ve akşam işlerin nasıl gideceğini görmeniz gerekiyor."


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