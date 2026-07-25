Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Noussair Mazraoui ile Diogo Dalot arasındaki rekabete ilişkin görüşünü netleştirerek, yeni sezonun başlamasından önce Manchester United'ın asıl sağ bek tercihine dair tartışmayı erkenden alevlendirdi.

Ferdinand, 2026-2027 sezonunun Premier Lig açılışında Mazraoui'nin takımda ilk 11'de başlamayı hak ettiği görüşünde.

Faslı Hesport sitesi, "Rio Ferdinand Presents" podcast'inden şu sözleri aktardı: "Michael Carrick'in yerinde olsam, sezona Diogo Dalot yerine Noussair Mazraoui ile başlamayı seçerdim, bu kadar basit."

Mazraoui'nin Dünya Kupası'ndan en iyi formunda döndüğünü belirten Ferdinand şunları ekledi: "Büyük bir özgüven ve yüksek bir ritimle döndü. Bazen büyük turnuvalar oyunculara teknik ve moral açıdan bir ivme kazandırır ve akıllı teknik direktör bunu nasıl değerlendireceğini bilir."

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Eski İngiliz yıldız, Faslı bekin yeteneklerini övdü ve onu en çok öne çıkaran özelliğin baskı altında sakin kalabilmesi olduğunu vurguladı; bunun yanı sıra dar alanlarda oynayabilme, topla güven içinde buluşabilme ve ne zaman derinliğe doğru ilerleyeceğini ya da sağ kanattaki konumunu koruyacağını iyi kavraması da öne çıkan yönleri arasında.

Ayrıca, Michael Carrick'in Manchester United'da kontrol ve topa sahip olmaya dayalı bir oyun anlayışını hayata geçirmeyi hedeflemesi durumunda bu özelliklerin büyük önem taşıyacağını sözlerine ekledi.

Buna karşılık Ferdinand, Diogo Dalot'nun geçen sezonlar boyunca iyi bir performans sergilediğini ve takımın güvenilir bir unsuru olduğunu vurguladı; ancak rekabetin açık kalması gerektiğinin altını çizerek şöyle konuştu: "Futbol, hazır bulunuşluğa ve mevcut seviyeye dayanır ve hiçbir oyuncu ilk 11'deki yerini garanti görmemeli."

Açıklamalarını, Mazraoui'nin sezona ilk 11'de başlama hakkını kazandığını vurgulayarak tamamladı ve Dünya Kupası'nda gösterdiği seviyeyi Premier Lig mücadelelerine taşımayı başarması halinde yeni sezonda Manchester United'ın en önemli oyuncularından birine dönüşebileceğine dikkat çekti.

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