Max Taylor kanseri yendi, kadroya girdi

Manchester United altyapısından yetişen 19 yaşındaki savunma oyuncusu Max Taylor, kanseri yendi ve A takım kadrosuna alındı.

UEFA L Grubu'nda Kazakistan ekiplerinden Astana deplasmanına çıkacak olan 'da Max Taylor sevinci yaşanıyor.

19 yaşındaki İngiliz stoper, 12 ay önce testis kanseri sebebiyle kemoterapi tedavisine başlamış ve ancak eylül ayında sağlığına kavuşarak antrenmanlara başlamıştı.

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Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, akademinin son mezunlarından olan ve U23 takımında oynayan Taylor'ı Astana maçının kadrosuna dahil etti. Taylor, A takım ile birlikte ilk maçına Astana karşısında çıkabilir.

Takımın resmi internet sitesine açıklamalar yapan genç futbolcu, "Ole aramızdan birkaç futbolcuya takımla birlikte Kazakistan'a seyahat etme şansı tanıdı. Umarım aramızdan birileri karşılaşmada forma giyebilir. Geçen sene bu zamanlar kemoterapinin ilk haftasındaydım. Bir yıl sonra A takım kadrosuna alınacağım aklıma gelmezdi. Topa ilk vurduğum andan itibaren en büyük hayalim Manchester United'ın A takım oyuncusu olmaktı" ifadelerini kullandı.