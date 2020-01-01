Max Kruse'nin yeni adresi Union Berlin

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Alman futbolcu, Union Berlin ile anlaşmaya vardı.

ekiplerinden Union Berlin, 'den tartışmalı bir şekilde ayrılan Max Kruse'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada Kruse'nin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Cuma günü resmi sözleşmeye imzasını atacağı duyuruldu.

Kruse, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Son yıllarda ciddi bir gelişim gösteren Union formasıyla yeniden Bundesliga'da oynayacağım için mutluyum. Beni ikna eden ve yeni bir meydan okumaya davet eden kulübe gitmek benim için önemliydi. Union Berlin yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde kendimi çok rahat hissettim ve bu nedenle teklifi kabul ettim." ifadelerini kullandı.

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32 yaşındaki oyuncu, Haziran ayında Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş ve sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamayla bu feshin haksız olduğunu savunarak konuyu mahkemeye taşıyacağını duyurmuştu.