Max Kruse, Union Berlin yolunda
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AA
Alacaklarını zamanında tahsil edemediğini öne sürerek Fenerbahçe ile kontratını sonlandıran Max Kruse tekrar Bundesliga'da forma giymek istediğini açıklamıştı.
Alman basınında yer alan haberlere göre 32 yaşındaki oyuncu, başkent ekibi Union Berlin ile görüşmelere başladı.
Kruse geçtiğimiz haftalarda ülkesinde katıldığı bir televizyon programında maddi anlamda büyük bir beklentisi olmadığını ve Bundesliga'daki her kulübün bütçesine uyabileceğini söylemişti.
Bundesliga kariyerinde toplam 250 maça çıkan Alman futbolcu, 74 gol atıp 56 de asist yapmıştı. Kruse, Süper Lig'de ise 20 maçta 7 gol ve 7 asistle oynamıştı.