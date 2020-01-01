Max Kruse: Türkiye'deki kurallara uyacağım

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı katıldığı bir programda koronavirüsün yarattığı etkilere dair açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında ülkesine dönmeyen 'nin Alman oyuncusu Max Kruse, Alman kanalı RTL'nin muhabiri Laura Wantorra'nın programına konuk oldu.

Yaşadığı karantina süreci hakkında bilgiler veren Kruse "Teorik olarak 'ya gidebilirim ama Avrupa'dan girişleri yasakladığı için geri dönemem. İşte bu yüzden Türkiye'deyim ve bu dönemi en iyi şekilde atlatmaya çalışıyorum. Bu zor bir süreç ama panik yapmıyorum. Kesinlike bir şey yapacağım ama ne yapacağıma henüz karar vermedim. Türkiye'deki kurallara uyacağım" ifadelerini kullandı.

Bu sezon sarı lacivertli formayla 23 resmi maça çıkan 32 yaşındaki Kruse, 7 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.