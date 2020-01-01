Max Kruse: Türkiye'deki kurallara uyacağım
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AA
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında ülkesine dönmeyen Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse, Alman kanalı RTL'nin muhabiri Laura Wantorra'nın programına konuk oldu.
Yaşadığı karantina süreci hakkında bilgiler veren Kruse "Teorik olarak Almanya'ya gidebilirim ama Türkiye Avrupa'dan girişleri yasakladığı için geri dönemem. İşte bu yüzden Türkiye'deyim ve bu dönemi en iyi şekilde atlatmaya çalışıyorum. Bu zor bir süreç ama panik yapmıyorum. Kesinlike bir şey yapacağım ama ne yapacağıma henüz karar vermedim. Türkiye'deki kurallara uyacağım" ifadelerini kullandı.
Bu sezon sarı lacivertli formayla 23 resmi maça çıkan 32 yaşındaki Kruse, 7 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.