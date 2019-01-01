Max Kruse: Türkçe öğrenmek istiyorum

Maç önü seremonisinde İstiklal Marşı'nın okuyan Max Kruse, kendisini Türkiye'ye ait hissetmek istediğini belirtti.

'ninn Alman futbolcusu Max Kruse, golsüz eşitlikle biten derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kruse, maç önü seremonisinde İstiklal Marşı'nın okumasıyla ilgili de konuştu.

Sıkı bir derbinin geride kaldığını belirten Kruse, "İki taraf da pozisyonlara girdi. Biz biraz daha üstün gibiydik. 2-3 gol pozisyonuna girdik, özellikle maçın son bölümünde bir gol pozisyonumuz vardı. Berabere bitti. En azından deplasmanda yenilmedik" dedi.

Karşılaşma öncesi düzenlenen seremonide İstiklal Marşı'nın okumasıyla ilgili de konuşan Kruse, "Geldiğim ilk günden beri dil konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Dili öğrenmek istiyorum. Bu aslında oynadığınız ülkeye karşı bir saygıdır. Ben de kendimi ülkeye ait hissetmek için öğreniyorum. Umarım daha da geliştireceğim" ifadelerini kullandı.