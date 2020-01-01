Max Kruse sözleşmesini feshetti!

Fenerbahçe yaptığı açıklamada Alman oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshettiğini ve konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.

'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli kulüp, Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir.

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Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır.

Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir.

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Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır.

Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"