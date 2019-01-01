Max Kruse: İstiklâl Marşı'nı kendim öğrendim

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası, sarı lacivertli kulün YouTube kanalın açıklamalarda bulundu

Max Kruse, yaz transfer döneminde katıldığı 'ye şimdiden yaptığı asistlerle önemli katkı verdi

Sarı lacivertli kulübün Alman yıldızı, takımın resmi YouTube kanalına verdiği demeçlerde 'ye gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Çok hoş karşılandım"

Fenerbahçe'yi seçmesinin doğru bir karar olduğunu belirten Kruse, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'ye gelmek doğru karardı. Bunu 3 ay sonra rahatlıkla söyleyebilirim. Burada çok hoş karşılandım. Herkes bana çok iyi davrandı"

"Saygımı göstermek istedim"

İstiklal Marşını okuması ile ilgili konuşan Alman oyuncu, şöyle dedi:

"Artık bu ülkenin parçasıyım. Fenerbahçe bu ülkenin en büyük kulübü. Ben de buradaki insanlara saygımı göstermek istedim. Milli marşı bu yüzden öğrendim. Burada yaşayan insanların ve ülkenin bir parçası olabilmek için. Milli Marşı son arada Türkiye'nin maçını izlerken duydum. Odamda kendi kendime öğrendim. 3-4 haftamı aldı. Zor oldu çünkü yeni bir ülke ve dile alışmak kolay değil ama denedim ve amacıma ulaştım"

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ve Türkiye'deki yaşayışı kıyaslayan Kruse, şu ifadelerle sözlerini bitirdi:

"Buradaki misafirperverlik çok farklı. Almanya'da her şey baştan sona planlıdır. Burası biraz daha rahat. İnsanlar da çok cana yakın"