Max Kruse, Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
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Fenerbahçe, Max Kruse ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
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Hürriyet'ten Fatih Saboviç'in haberine göre tecrübeli oyuncunun yıllık 3 milyon euro ücretle gelecek ay sarı lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Win Win programında verdiği, "10-12 gün içinde 3-4 transfer açıklayacağız." ifadelerinden sonra yönetim transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Werder Bremen ile sözleşmesi 30 Haziran 2019’da bitecek olan 31 yaşındaki Kruse için bonservis bedeli ödemeyecek olan sarı lacivertliler, 1 Temmuz’da oyuncuyla imzaları atacak.
Alman futbolcu bu sezon 36 resmi maçta forma giyerken 12 gol attı, 14 asist yaptı.