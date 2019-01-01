Max Kruse, Fenerbahçe'ye imzayı atıyor

Transfer çalışmalarında büyük yol kateden sarı lacivertliler, Alman forvet Max Kruse ile imza aşamasına geldi.

, Max Kruse ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Hürriyet'ten Fatih Saboviç'in haberine göre tecrübeli oyuncunun yıllık 3 milyon euro ücretle gelecek ay sarı lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Win Win programında verdiği, "10-12 gün içinde 3-4 transfer açıklayacağız." ifadelerinden sonra yönetim transfer çalışmalarını hızlandırdı.

ile sözleşmesi 30 Haziran 2019’da bitecek olan 31 yaşındaki Kruse için bonservis bedeli ödemeyecek olan sarı lacivertliler, 1 Temmuz’da oyuncuyla imzaları atacak.

Alman futbolcu bu sezon 36 resmi maçta forma giyerken 12 gol attı, 14 asist yaptı.