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Max Kruse, Fenerbahçe'ye imzayı atıyor

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Getty Images
Transfer çalışmalarında büyük yol kateden sarı lacivertliler, Alman forvet Max Kruse ile imza aşamasına geldi.

Fenerbahçe, Max Kruse ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

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Hürriyet'ten Fatih Saboviç'in haberine göre tecrübeli oyuncunun yıllık 3 milyon euro ücretle gelecek ay sarı lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Win Win programında verdiği, "10-12 gün içinde 3-4 transfer açıklayacağız." ifadelerinden sonra yönetim transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Werder Bremen ile sözleşmesi 30 Haziran 2019’da bitecek olan 31 yaşındaki Kruse için bonservis bedeli ödemeyecek olan sarı lacivertliler, 1 Temmuz’da oyuncuyla imzaları atacak.

Alman futbolcu bu sezon 36 resmi maçta forma giyerken 12 gol attı, 14 asist yaptı.

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