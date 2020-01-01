Max Kruse: Bundesliga'ya dönmek istiyorum

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip ülkesine dönen Max Kruse yeniden Bundesliga’da oynamak istediğini açıkladı.

Sky Sport’a konuk olan Max Kruse, hukuki bir süreç başlayacağını düşündüğünü ve bu nedenle ’den ayrılığı ile ilgili açıklama yapmaktan kaçındığını söyledi.

Yeniden ’da forma giymek istediğini açıklayan Kruse, “Para artık benim için önemli değil. Bundesliga’daki hemen her kulübün maliyetimi karşılayabileceğini düşünüyorum" dedi.

Daha önce , M’Gladbach, ve formaları giyen 32 yaşındaki oyuncu, tüm tekliflere açık olduğunu kaydetti.

Daha fazla takım

Kruse eski takımı Werder Bremen’e olası dönüşü hakkında ise “Bu ihtimalin çok büyük olduğunu düşünmüyorum ama olmaz da diyemem” ifadelerini kullandı.