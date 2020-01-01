Max Kruse: Bundesliga'ya dönmek istiyorum
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Sky Sport’a konuk olan Max Kruse, hukuki bir süreç başlayacağını düşündüğünü ve bu nedenle Fenerbahçe’den ayrılığı ile ilgili açıklama yapmaktan kaçındığını söyledi.
Yeniden Bundesliga’da forma giymek istediğini açıklayan Kruse, “Para artık benim için önemli değil. Bundesliga’daki hemen her kulübün maliyetimi karşılayabileceğini düşünüyorum" dedi.
Daha önce Freiburg, M’Gladbach, Wolfsburg ve Werder Bremen formaları giyen 32 yaşındaki oyuncu, tüm tekliflere açık olduğunu kaydetti.
Kruse eski takımı Werder Bremen’e olası dönüşü hakkında ise “Bu ihtimalin çok büyük olduğunu düşünmüyorum ama olmaz da diyemem” ifadelerini kullandı.