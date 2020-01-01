Max Kruse apandisit ameliyatı oldu

Ali Koç, Alman yıldızın bugün beklenmedik bir şekilde bıçak altına yattığını açıkladı...

'nin Alman yıldızı Max Kruse, bugün apaindisit ameliyatı geçirdi.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren deneyimli oyuncu geçtiğimiz hafta sonu ligde oynanan maçında da görev alamamıştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'de yaptığı açıklamalarda, "Bugün Max Kruse hiç beklenmedik şekilde saat 7'de ameliyata alındı. Apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Kendisine acil şifalar diliyorum. Doktorun söylediğine göre kendisi iyi durumda." dedi.

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32 yaşındaki oyuncu bu sezon sarı-lacivertli forma altında çıktığı 23 resmi maçta 7 gol atıp 7 de asist yapmıştı.