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Son dönemde form düşüşü yaşayan Michael Olise, OSC Lille karşısında Bayern Münih'e transferinden bu yana ilk kez sakatlığı nedeniyle forma giyemeyebilir.

Max Eberl, görünüşe göre biraz batıl inançlı biri. Karma alanda sevindirici bir haber verdiğinde, örneğin sakatlanarak oyundan çıkan bir futbolcunun durumunun ciddi olmadığını söylediğinde, işi sağlama almak için yumruğuyla başına vurmayı seviyor. Sanki tahtaya vurur gibi. Nazar değmesin!

Bayern Münih'in sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi, kısa süre önce kulüp dergisi 51 için verdiği röportajda başına vurmayı unutmuş olabilir. Derginin son sayısında Eberl, Michael Olise'nin 2024 yazındaki transferini ayrıntılı biçimde anlattı. Olise'nin o dönem Crystal Palace'taki teknik direktörü Oliver Glasner ile yaptığı görüşmeden de söz etti. Transfer öncesindeki tek “küçük soru işaretini” de açıkladı : “Sakatlığa yatkın mı? Crystal Palace'ta uzun süre forma giyememişti.”

Olise, İngiltere'deki son sezonunda kas sorunları nedeniyle gerçekten de iki kez üst üste birkaç hafta sahalardan uzak kalmıştı. Münih ekibi, bu “soru işaretine” rağmen harekete geçerek Olise'yi 53 milyon euroya transfer etti. 24 yaşındaki Fransız futbolcu, her açıdan isabetli bir transfer olduğunu gösterdi: 123 maçta 115 gol katkısı. Sakatlığa yatkınlıktan eser yoktu.

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Michael Olise, Dortmund ve Köln maçlarında sakatlanarak oyundan çıktı

Röportaj yayımlanana kadar Olise, sakatlık nedeniyle Bayern Münih'in hiçbir resmî maçını kaçırmamıştı. 2024/25 sezonunda 56 maçın 55'inde sahaya çıktı. Yalnızca Almanya Kupası'nın ikinci turundaki FSV Mainz 05 karşılaşmasında dinlendirilerek yedek kulübesinde oturdu. 2025/26 sezonundaki bilançosu ise 55 maçın 52'si. Olise iki kez sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi, bir kez de dinlendirildi.

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Bu sezon da serisi başlangıçta sürdü. Arsenal maçındaki tek yokluğunun nedeni yine cezaydı. Bu kez Viking Stavanger karşısında gördüğü oldukça gereksiz ikinci sarı karttan kaynaklanıyordu . Ardından röportaj yayımlandı ve Olise, Borussia Dortmund'a karşı oynanan maçta (2-2) uyluğundaki sorun nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. O sırada uzun süre sahalardan uzak kalabileceği endişesi doğdu. Ancak zamanında iyileşti ve üç gün sonra Atletico Madrid karşısında (2-0) maçın tamamında oynadı.

Olise, ardından 1. FSV Mainz 05 karşısında da (2-1) maçın tamamında sahada kaldı. Ancak cuma günü 1. FC Köln ile oynanan maçta (1-1) yine sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrıldı. Münih ekibi daha sonra Olise'nin “ayağının ön kısmında ezilme” olduğunu açıkladı. Bu nedenle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenmiyor. Ancak başkan Herbert Hainer'e göre Şampiyonlar Ligi'nde OSC Lille deplasmanında oynaması “muhtemelen” mümkün değil . Olise, büyük olasılıkla çarşamba günü Bayern Münih'e 2024'te transfer olmasından bu yana ilk kez sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.

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Michael Olise'de form düşüşü: Dört maçtır gol katkısı yok

Son dönemde küçük bir form düşüşü yaşayan Olise'ye kısa bir ara iyi gelebilir. Fazla maç oynamış gibi görünüyordu; alışıldık çevikliğinden ve genel olarak kararlılığından uzaktı. Nitekim dört resmî maçtır gol katkısı yapamadı. Son gol katkısını, 28 Ekim'de Almanya Kupası'nda 1. FC Magdeburg'a karşı alınan 6-1'lik galibiyette yaptı. Oysa bu sezonki ilk 12 maçında 12 gol ve yedi asistlik etkileyici bir performans sergilemişti.

Olise'nin Lille karşısında forma giyememe ihtimali, Münih ekibinin hücum hattındaki kadro sıkıntısını artırıyor. Ismael Saibari (sindezmoz yırtığı) ve Serge Gnabry (uyluk kası sakatlığı) birkaç hafta daha forma giyemeyecek. Harry Kane, Köln maçında sindezmoz yırtığı yaşadı ve muhtemelen mart ayına kadar sahalardan uzak kalacak. Bu arada Jamal Musiala sahalara döndü, ancak dönüşü sırasında kulüp yöneticilerinden sert eleştiriler aldı . Musiala'nın en iyi formuna ne zaman döneceği büyük bir soru işareti. Luis Diaz ise sakatlık nedeniyle verdiği beş haftalık aranın ardından Lille maçında kadroya dönebilir.

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Peki diğerleri? Şu anda tam anlamıyla hazır olan tek hücum oyuncusu Lennart Karl. Bu yüzden çok yönlü Nathaniel Brown ve Tom Bischof da son dönemde hücumda görev almak zorunda kaldı. Kulübün altyapısından yetişen Tim Binder (19) ve Noah Codjo-Evora (19) da süre aldı. Kompany, Lille karşısında Bastian Assomo'yu da kadroya alabilir.