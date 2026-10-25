İspanya Ligi'nin onuncu haftasında bugün pazar günü Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Real Madrid maçı öncesinde büyük bir beklenti hakimdi ve maçın başlamasına hemen önce Barcelona taraftarları, oyuncuları El Clasico'da galibiyete teşvik etmek için muhteşem bir koreografi sergiledi.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, birinci ve ikinci tribünler tamamen "Batec blaugrana", yani "mavi ve kırmızı kalp atışları" sloganını taşıyan mavi ve kırmızı kartlardan oluşan bir koreografiyle kaplandı.

Tasarım ayrıca tüm Barcelona taraftarlarının kalp atışlarını ve ezeli rakiplerine karşı oynanacak maçı bekleyişlerindeki tutkularını simgeleyen dalgalar da içeriyordu.

Bu koreografi, yenilenmesinden bu yana Camp Nou'da sergilenen ikinci koreografi olma özelliğini taşıyor; ilki geçen sezon, Real Madrid'e karşı oynanan El Clasico maçında ortaya konmuştu.

O karşılaşmada, Barcelona arması ile "Forca Barca" sloganını oluşturan mavi ve kırmızı pankartların yanı sıra güney tribününde Katalonya bayrağı (Senyera) yer almıştı.

Barcelona'nın El Clasico maçına, La Liga puan tablosunda tam puanla (28 puan) lider ve üçüncü sıradaki Real Madrid'in 6 puan önünde girdiğini belirtmek gerekir.



