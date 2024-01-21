Mauro Icardi, Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Bir süredir mücadele ettiği sakatlığını atlatan Mauro Icardi, Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynayacağı maçta forma giyecek mi?

Süper Lig'in 21. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında zorlu bir mücadele verecek.

Lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşen Galatasaray, Trabzon'dan üç puanla dönüp şampiyonluk yarışında arayı açmak istemiyor.

Peki Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin son durumu ne, gelişmeler nasıl? Mauro Icardi, Trabzonspor'a karşı oynayacak mı? GOAL Türkiye ile detaylara bakalım.

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Mauro Icardi, Trabzonspor maçında olacak mı?

Mauro Icardi sakatlığını atlatıp Galatasaray ile takım çalışmalarına başlamıştı. Arjantinli golcü, Trabzonspor maçının kadrosuna alındı ve görev verilmesi halinde Icardi, Trabzonspor'a karşı oynayacak. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda yer alan Mauro Icardi ile ilgili şunları söyledi: "Keyfi yerinde. İnşallah oynar"

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbide aldığı darbe sonucunda yüz kemiklerinde kırık oluşan Arjantinli futbolcunun bir süre oynatılmaması kararlaştırılmıştı. Mauro Icardi, Süper Lig'deki son 3 ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bir maçta sarı-kırmızılı takımdan ayrı kaldı.

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında eksikleri var mı?

Galatasaray'da 3 futbolcu, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Geçirdiği ameliyat sonrası tedavisine devam edilen Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu maçta görev yapamayacak.