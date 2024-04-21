Mauro Icardi, Süper Lig'den üç takımı gözüne kestirdi

Mauro Icardi istatistiğiyle dikkat çekti
- Süper Lig'de 19 takımdan sadece 3'ünün ağlarını havalandıramadı
- Arjantinli, Pendikspor, Fatih Karagümrük ve Konyaspor'u gözüne kestirdi
NE OLDU? Galatasaray'a kaydettiği gollerle birçok maç kazandıran Mauro Icardi yakaladığı istatistikle dikkat çekiyor. Arjantinli yıldız şu anda Süper Lig'de mücadele eden 19 takımdan sadece 3'ünün ağlarını havalandıramadı. Icardi'nin gol atamadığı takımlar Pendikspor, Fatih Karagümrük ve Konyaspor.
BÜYÜK RESİM: Galatasaray formasıyla bu sezon 41 maça çıkan 31 yaşındaki Mauro Icardi, 26 gol ve 11 asistlik performansla takımına şampiyonluk yolunda önemli katkı verdi. Ancak Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a son 16 play-off turunda elendiler. Mauro Icardi, Süper Lig'de gol krallığı yarışında ise 20 gollü Edin Dzeko'nun 1 gol arkasında bulunuyor.
SIRADA NE VAR? Galatasaray, Mauro Icardi'nin gol atamadığı üç takım Pendikspor, Fatih Karagümrük ve Konyaspor ile sezonun geri kalanında karşı karşıya gelecek.