Mauro Icardi'nin Neymar'ı neden aradığı ortaya çıktı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sakatlık yaşayarak sezonu kapatmasının ardından PSG'den eski takım arkadaşı Neymar'ı aradı.

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın son iki sezonda elde ettiği şampiyonluklarda büyük bir pay sahibi olan Mauro Icardi,

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe akşamı Tottenham Hotspur ile oynanan maçta sakatlanarak sezonu kapattı.

Arjantinli golcünün, sakatlıktan sonra sürpriz bir hamle yaparak PSG'den eski takım arkadaşı Neymar'la iletişime geçtiği ortaya çıktı.

Haberin devamı aşağıda

Samsunspor maçında tribündeydi

Tottenham karşılaşmasının ardından Galatasaray, hafta sonunda Samsunspor'u konuk etti. Mauro Icardi, Aslan'ın 3-2 kazandığı maçı tribünden takip etti.

Rams Park'taki mücadelede takımı yalnız bırakmayan Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından taraftarlarla da bütünleşti.

Yıldız golcü, sarı-kırmızılı futbolseverlere üçlü çektirdi.

Icardi, Neymar'ı neden aradı?

Öte yandan Fanatik'te yer alan habere göre Mauro Icardi'nin, sakatlığının ardından PSG'den eski takım arkadaşı Neymar'ı aradığı iddia edildi.

Hatırlanacağı üzere ikili, Fransız devinde birlikte forma giymişti.

Avrupa'da operasyon için en doğru kliniği arayan Mauro Icardi'nin, daha önce bu sakatlığı yaşayan Neymar'dan bilgi aldığı bildirildi.

Yıldız futbolcunun henüz hangi ülkede ameliyat olacağı belirlenmedi.