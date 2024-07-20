Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Wanda Nara, gözaltı şoku yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi ile ayrıldığını açıklayan Wanda Nara, babasından gelen haberle sarsıldı.

Babası gözaltına alındı

SM Noticias'ın iddiasına göre Wanda Nara'nın 67 yaşındaki babası Andres Nara, 35 yaşındaki sevgilisi Alicia Barbasola'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Şiddet iddiası

Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde yer alan Tigre'de yaşayan çift evinden kavga sesleri gelmesi üzerine komşuları polisi aradı. Eve gelen polisler Alicia Barbasola ile görüştü ve genç kadın Andres Nara'nın kendisine şiddet uyguladığını söyledi.

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Ardından polis merkezine götürülen baba Nara, sevgilisinin daha önce de şiddet gördüğünü beyan etmesi üzerine gözaltına alındı.