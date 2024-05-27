Mauro Icardi kutlamalara Edin Dzeko'nun şarkısıyla çıktı

Mauro Icardi, Galatasaray'ın stadında yapılan şampiyonluk kutlamalarına "Derin GS" pelerini ve Dzeko'nun şarkısıyla çıktı.

Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutluyor

Mauro Icardi, Dzeko'nun şarkısıyla çıktı

Daha sonra Aşkın Olayım çaldı

NE OLDU? Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Rams Park'ta taraftarıyla birlikte zaferi kutluyor. Oyuncular madalyalarını almak için sahneye çıkarken seçtikleri bir şarkı çalıyor. Mauro Icardi'nin seçtiği şarkı ise Edin Dzeko'ya bir göndermeydi.

BÜYÜK RESİM: Mauro Icardi, Rams Park'ta sahneye "Derin GS" peleriniyle çıktı. Mauro Icardi sahaya çıkmadan hemen önce Edin Dzeko'nun gollerinden sonra çalan "Beni Sev" şarkısı çalındı. Bunun hemen ardından "Orijinali geliyor" anonsu yapıldı ve "Aşkın Olayım" çalmaya başladı.

DAHA FAZLASI: Victor Nelsson, taraftarların sesini duyabilmek için şarkı istemezken Hakim Ziyech, Filistin bayrağı ile sahneye çıktı. Kerem Demirbay ise Ezel dizisinin müziğiyle sahnedeydi.

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SIRADA NE VAR? Galatasaray, Rams Park'ta hem Süper Lig hem de Süper Kupa'yı kaldırdı ve zaferinin tadını çıkardı.