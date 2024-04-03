Mauro Icardi kariyer rekoru kırmaya hazırlanıyor!

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi takımına verdiği gol ve asist katkılarıyla kariyer rekoru kırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, Hatayspor'u Icardi'nin golüyle mağlup etti

Arjantinli bu sezon 34 gole doğrudan katkıda bulundu

Kariyer rekoru kırabilir

NE OLDU? Galatasaray evinde ağırladığı Hatayspor'u Mauro Icardi'nin tek golüyle mağlup etti ve Arjantinli golcü bu sezon 34 gole doğrudan katkı vermiş oldu. Böylece Mauro Icardi kariyerinde ulaştığı en yüksek sayıya yeniden ulaştı. Daha önce Inter'de bu başarıyı iki kez tekrarlayan Arjantinli, kalan maçlarda gol veya asist yapması durumunda kariyerinin en çok skor katkısı yaptığı sezonu yaşamış olacak.

BÜYÜK RESİM: 24 gol 10 asist ile geçen sezonki skor katkısını geride bırakan 31 yaşındaki oyuncu, ligde 18 gole ulaşarak uzun süredir ligin gol kralı konumunda bulunan Fenerbahçeli Edin Dzeko ile sayıları da eşitlemiş oldu.

DAHA FAZLASI: Galatasaray'ın şampiyonluk ile tamamladığı önceki sezonun son döneminde yakaladığı form grafiği ile şampiyonluğun mimarları arasında yer alan Icardi, ligin son 9 maçında 13 gol 1 asist ile oynamıştı.

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SIRADA NE VAR? Galatasaray bir sonraki maçını 7 Nisan'da Fenerbahçe ile Süper Kupa maçında oynayacak. Ancak sarı-lacivertli ekibin karşılaşmaya çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil.