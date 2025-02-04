Mauro Icardi, Jose Mourinho'nun şok paylaşımına jet yanıt verdi!

Mauro Icardi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray maçındaki bir pozisyonla ilgili yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

Mourinho, "Hentbol Dünya Kupası bitti" demişti

Icardi'den yanıt geldi

Icardi, Mourinho'ya "Ağlayan Biri" paylaşımıyla yanıt verdi

NE OLDU? Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK - Galatasaray maçından Davinson Sanchez'in pozisyonunu paylaşmıştı ve şunları söylemişti: "Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum."

NE SÖYLENDİ? Mauro Icardi, Jose Mourinho'ya sosyal medyadan yaptığı art arda paylaşımlarla yanıt verdi. Önce Mourinho hakkında "Ağlayan Biri" paylaşımını yapan Icardi ardından Fenerbahçe maçından bir pozisyon paylaşıp üzerine, "Hentbol Dünya Kupası" yazdı.

ICARDI'NİN PAYLAŞIMLARI

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Instagram/Icardi

NE YAŞANDI? Gaziantep FK, karşılaşmanın 23. dakikasında Kacper Kozlowski ile sağ kanattan etkili geldi. Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, Kozlowski'nin yaptığı ortayı sektirdi. Seken top daha sonra Davinson Sanchez'e çarptı. Bunun ardından ev sahibi takım topun Sanchez'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, bir süre oyunu durdurarak VAR hakemi Fabio Maresca'yı dinledi ve daha sonra oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Rizespor'u 3-2 mağlup ederken lider Galatasaray da Gaziantep FK deplasmanından 1-0 galip döndü. İki maçta da tartışmalı pozisyonlar gündeme geldi.