Mauro Icardi ile Galatasaray arasındaki sözleşme görüşmelerinde son durum ne?

Galatasaray, Suudi Arabistan'dan teklif aldığı söylenen Mauro Icardi ile yaptığı görüşmelerde son olarak nereye geldi?

Galatasaray yoluna Icardi ile devam etmek istiyor

Arjantinli golcüye astronomik teklifler var

Yine de son teklifi ilettiler

NE OLDU? 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağına çevrildi. Peki Icardi ve Wanda Nara ile yapılan görüşmelerde son olarak ne oldu?

BÜYÜK RESİM: Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray elinde tutmak için yoğun çaba harcadığı Mauro Icardi'ye son olarak 7.5 milyon euro'luk teklifte bulundu. Icardi, PSG'den 8.7 milyon euro kazanıyordu.

NE SÖYLENDİ? Mauro Icardi'nin temsilcilerinden Elio Pino: "Galatasaray'la görüşmelerde şu anlık anlaşmaya yakın değiliz. Henüz böyle bir şey söz konusu değil. İki taraf arasında görüşmeler devam ediyor." (TRT Spor)

DAHA FAZLASI: Arjantinli golcüye Suudi Arabistan'dan yıllık 25 milyon euro'luk teklif geldiği iddia ediliyor.