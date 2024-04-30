Mauro Icardi ile Edin Dzeko arasında çekişmeli yarış

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe kıyasıya bir şampiyonluk yarışı verirken iki takımın golcüleri arasında da gol yarışı sürüyor.

Icardi ile Dzeko'nun gol yarışı sürüyor

Ligde son 4 haftaya kafa kafaya girdiler

Mauro Icardi bir golle önde

NE OLDU? Süper Lig'de bitime 4 hafta kala Galatasaray, 93 puanla zirvedeki yerini koruyor ancak 89 puandaki rakibi Fenerbahçe yarışı bırakmıyor. İki takım arasında kıyasıya bir şampiyonluk yarışı verilirken Mauro Icardi ile Edin Dzeko da gol krallığında kafa kafaya bir tablo çizdi.

BÜYÜK RESİM: Süper Lig gol krallığında Mauro Icardi, 34 haftada kaydettiği 21 golle zirvede. Fenerbahçeli rakibi Edin Dzeko ise 20 golle Arjantinli yıldızı takip ediyor. Icardi, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta ağları 7 kez havalandırdı.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Mauro Icardi, Sarı-kırmızılı formayla iki sezonda toplam 51 gole ulaştı ve Galatasaray tarihindeki en golcü yabancılar sıralamasında 3. sıradaki Bafetimbi Gomis'i yakaladı. Edin Dzeko'nun ise Süper Lig'de forma giydiği 33 maçta 20 golü var.

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe bir sonraki maçını 6 Mayıs'ta Konyaspor deplasmanında oynayacak. Galatasaray ise 5 Mayıs'ta Sivasspor'u konuk edecek.