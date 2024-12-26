Mauro Icardi, Galatasaray defterini erken kapatabilir

Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yazına kadar devam eden Mauro Icardi, sarı-kırmızılı defteri daha erken kapatabilir.

Icardi'ye La Liga'dan ilgi var

Bu sefer Arjantinli, Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakıyor

Icardi Kasım ayından bu yana sahalarda yok

NE OLDU? Tottenham maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezon sonuna kadar sahalara dönmesi beklenmeyen Mauro Icardi hakkında sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid'e kafa tutmak isteyen bir La Liga ekibi radarına Arjantinli golcüyü aldı.

BÜYÜK RESİM: Fichajes'ın haberine göre, Mauro Icardi'ye Real Betis talip oldu. Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona'ya kafa tutacak bir golcü arayan Real Betis bu hedefle gözünü Mauro Icardi'ye dikti.

Mauro Icardi ise Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yazına kadar sürmesine rağmen gelecek sezon başka bir takımda oynamaya artık soğuk bakmıyor. Arjantinlinin yakın çevresine kendisine gelen teklifleri değerlendireceğini söylediği iddia ediliyor.

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Ancak Real Betis'in önündeki tek engel Mauro Icardi'nin maaşı. Arjantinli oyuncunun maaşı 10 milyon euro'yu buluyor ve bu rakamı fazla bulan Real Betis, Icardi'ye önemli bir kesintiyi kabul ettirmek zorunda kalacak.