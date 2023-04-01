Arjantinli golcü, aradığı duyguyu sarı-kırmızılı ekipte buldu.

Süper Lig’de çıktığı ilk maçtan itibaren fırtına gibi esen ve Galatasaraylıların kalbinde taht kuran Mauro Icardi, sezon sonu geldiğinde kiralık sözleşmesi biteceği için Paris’e dönmek zorunda kalacak.

Çünkü Arjantinli golcünün, PSG’den herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Ancak yine de bu durum farklı olabilir, çünkü Icardi’nin gönlü, sarı-kırmızılı ekipte kalmaktan yana.



Ne söylendi?

Sabah’ta yer alan habere göre, takım arkadaşları Icardi’ye Galatasaray’da kalmak isteyip istemediğini sorduğunda net bir cevap aldı.

Arjantinli golcü, sorulan bu soruya şu yanıtı verdi:

“Kesinlikle Galatasaray’da kalmak istiyorum!”

30 yaşındaki yıldız forvet, Paris’teki hayatıyla İstanbul’daki yaşamını da kıyaslayarak, ”Dünyanın en iyi oyuncularıyla aynı takımdaydım.

“Ama Fransa'da sokağa çıktığımda özel bir şey hissetmiyordum. Burada ise inanılmaz bir ilgi görüyorum.

“Herkes yanıma gelip fotoğraf çektirmek istiyor. O saf sevgiyi hissediyorum. Burada çok mutluyum."

Bu açıklamaların ardından Icardi’yi takımda tutmak isteyen Galatasaray’ın, PSG ile görüşmelerini sıklaştıracağı ve Arjantinli yıldızı İstanbul’da tutmak için her yolu deneyeceği aktarılıyor.



Icardi; bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maçta yer alırken 9 gol ve 6 asist katkısında bulundu.

Arjantinli golcünün, özellikle derbi performansları büyük övgü aldı, çünkü Arjantinli golcü Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’a da gol atmayı başardı.