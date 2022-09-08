Mauro Icardi, Galatasaray'da kaç numaralı formayı giyecek?

Galatasaray taraftarları, Icardi'nin formasının çıkmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Galatasaray; Mertens, Oliveira, Torreira, Mata gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katarken Mauro Icardi de belki de en ses getiren isim oldu.

Bu kadar ses getiren bir ismin formasını almak için Galatasaray taraftarları sabırsızlıkla bekliyor.

Peki, Arjantinli forvet sarı kırmızılı takımda kaç numaralı formayı giyecek? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Taraftar seçecek

Mauro Icardi, daha önceki takımlarında 9 ve 18 numaralı formayı giyerken aslında İstanbul'da bu numaraları giymesi bekleniyordu.

Ancak Galatasaray'da 9 numaranın sahibi yeni transfer Seferovic iken 18 numarayı ise yine takımdaki bir başka golcü Gomis giyiyor.

Şu anda Mauro Icardi'nin sırtında hangi numara yazacak bilinmiyor ancak Galatasaray, Mertens'te olduğu gibi yine bu konuyu taraftarlara taşıyacak.

Taraftarlar, Arjantinli yıldızın forma sırt numarasına karar verecek.