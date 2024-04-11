Mauro Icardi, Fenerbahçe'yi neden alkışladığını açıkladı

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe'yi neden alkışladığını açıkladı.

Süper Kupa maçının yankıları sürüyor

Mauro Icardi, Fenerbahçe'yi sahadan çekilirken alkışlamıştı

Nedenini açıkladı

NE OLDU? Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkmış ve Mauro Icardi'nin kaydettiği golün ardından 2. dakikada sahadan çekilmişti. Sarı-lacivertliler sahadan çekilirken Mauro Icardi, Fenerbahçeli oyuncuları alkışlamıştı.

NE SÖYLENDİ? Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe ile alay ediyormuş gibi görünen Mauro Icardi bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek istedi ve konuyla ilgili yakın çevresiyle görüştü. Arjantinli yıldızın şunları söylediği iddia edildi: "Benim sahadaki oyunculara karşı olumsuz bir tavrım ve davranışım asla olamaz. Onlar kendilerinden isteneni yaptılar, diğeri farklı bir konu. Ben sadece gençleri alkışlamak istedim"

DAHA FAZLASI: Ayrıca haberde, Icardi’nin aynı gün içerisinde U19 Ligi’nde maç oynayıp, sonra da kendilerine karşı mücadele etmek zorunda kalan genç oyuncuların durumuna çok üzüldüğü ve moral vermek istediği belirtildi.

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde 11 Nisan'da Olympiakos ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise 15 Nisan'da Alanyaspor deplasmanına gidecek.