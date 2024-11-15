Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya zehir zemberek sözler

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, eski hayat arkadaşı Wanda Nara ile alakalı sessizliğini bozarak zehir zemberek sözler söyledi.

Trednyol Süper Lig lideri Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, yine gündemde.

Son iki Trendyol Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu, özel hayatıyla tüm dünyada gündem oldu.

Arjantin'e gitti işler karıştı

Samsunspor maçını tribünden izleyen Mauro Icardi, daha sonra soluğu Arjantin'de aldı.

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Cimbom'un Arjantinli yıldızı, Avenida Del Libertador'da Wanda Nara'nın yaşadığı eve gitti.

Mauro Icardi'nin, Wanda Nara-L-Gante çiftini eve almadığı aktarıldı. Yaşanan tartışmanın ardından Wanda Nara'nın eve daha sonra tek geldiği ve yıldız futbolcunun kapıyı açtığı öğrenildi.

Ardından Wanda Nara, Icardi'nin kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Ancak Icardi, bugün yaptığı açıklamayla bu iddiaları reddetti.

Mauro Icardi ne söyledi?

Mauro Icardi, gündeme damga vuran olayın ardından sessizliğini bozdu.

Arjantin medyasından Socios del Especteculo'ya konuşan yıldız oyuncu, şunları söyledi:

"Hepsi Wanda'nın abartısı. Hiçbir şekilde şiddet kullanmadım. Orası benim evim ve haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları uğruna her şeyi çarpıtıyor.

"Ona attığım mesajı sosyal medyada gösterip, beni herkesin önünde aptal yerine koydu. Bu da psikolojik şiddettir."