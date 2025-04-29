Mauro Icardi'den gece yarısı flaş Ali Koç paylaşımı! 'Sevgili Fenerbahçeliler...'

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gece yarısı yaptığı Ali Koç paylaşımıyla yine gündeme oturdu.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Icardi, gece yarısı yaptığı Ali Koç paylaşımıyla manşetleri süsledi.

Ne oldu?

Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili paylaşım yaptı.

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Arjantinli futbolcu, Fenerbahçeli taraftarların yönetime tepki gösterdi bir haberden görüntü paylaştı. Söz konusu haberde, Fenerbahçeli taraftarların, "Ali Koç istifa" pankartı dikkat çekerken, Icardi, bu paylaşımında, "Olur mu sevgili Fenerbahçeliler, devam etsin bizce." dedi.

Deneyimli futbolcu, bu paylaşımında ayrıca gülücük ve sarı-kırmızı kalp emojileri de kullandı. Icardi'nin bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Performansı

Sakatlanmadan önce Galatasaray formasını 14 kez sırtına geçiren 32 yaşındaki futbolcu, 6 gol atarken takımına 2 asistlik katkı yaptı.