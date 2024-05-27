Mauro Icardi'den Ali Koç paylaşımı: "Dün gece seni düşünüyordum"

Galatasaray ile üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşan Mauro Icardi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef aldığı bir paylaşım yaptı.

Ali Koç, Erden Timur'a "Her gece yatarken bizi düşün" demişti

Mauro Icardi'den bu sözlere gönderme geldi

Galatasaray, Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kutluyor

NE OLDU? Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 102 puana ulaşarak Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu elde etti. Florya'daki kutlamalarda Ali Koç forması giyen Mauro Icardi bu kez sosyal medya hesabından bir gönderme yaptı.

NE SÖYLENDİ? Ali Koç'un "Her gece yatarken bizi düşün" sözüne gönderme yapan Mauro Icardi "iyi geceler" hareketi yaptığı ve üzerinde Ali Koç formasının olduğu bir fotoğrafını paylaşıp şunları söyledi: "Ali Koç: "Her gece yatarken bizi düşün" Dün gece seni düşünüyordum. Süper Lig ve Süper Kupa ile kupaları biraz geçmiştim."

NE OLMUŞTU? Ali Koç daha önce Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'u hedef alarak şunları söylemişti: "Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. Fenerbahçe seni not etti. Sen camianda 3-5 gün popüler olabilirsin bu söylediklerinden dolayı ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince."