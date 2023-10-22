Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mauro Icardi, Galatasaray'ın Bayern Münih maçında oynayacak mı?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i ağırlamadan üç gün önce Beşiktaş derbisine çıktı. Siyah-beyazlılar karşısında 3 puan sarı-kırmızılı haneye yazılsa da Mauro Icardi'nin sakatlığı herkesi korkuttu.

Mauro Icardi iki golüyle takımına zaferi getirdiği karşılaşmada Rachid Ghezzal ile girdiği pozisyonda darbe almıştı.

24 Ekim'de Bayern Münih maçına çıkacak olan Okan Buruk'un öğrencileri, takımın golcüsü Mauro Icardi'den mahrum kalabilir. Peki Galatasaray Icardi'nin sakatlığı hakkında ne söyledi? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte göz atalım.

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Mauro Icardi'nin sakatlığı ne?

Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlığı hakkında şu açıklamayı yaptı: "Mauro Icardi’nin yapılan MR tetkiklerinde öngörüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir."

Mauro Icardi, Bayern Münih maçında oynayacak mı?

Mauro Icardi'nin Bayern Münih maçında oynayıp oynamayacağı henüz resmi olarak belli değil. Ancak Arjantinli golcünün sakatlığını iki gün içinde atlatması pek muhtemel görünmediği için Bayern Münih maçında forma giymesi beklenmiyor.